إحباط هجوم لمقاتل متحالف مع أوكرانيا في سامارا الروسية

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم الثلاثاء، أنه أحبط هجوما قام به شريك لفيلق المتطوعين الروس، وهو مجموعة من المقاتلين الروس المتحالفين مع كييف، في منطقة سامارا الروسية.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن جهاز الأمن الاتحادي وفقا لـ "رويترز"، أن المهاجم فجر نفسه بعبوة ناسفة أثناء القبض عليه.

وكان قد أكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية بيتر ستانو، أن دول الاتحاد لن ترسل قوات إلى الأراضي الأوكرانية للمشاركة في القتال هناك، وذلك عقب تداول تصريحات فرنسية تتعلق بذلك الصدد، معتبراً أن "وقف الحرب بيد الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين".

وفي لقاء خاص أجراه معه موقع "إرم نيوز"، قال ستانو إن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح للغاية وكرره الزعماء الأوروبيون أخيراً في بروكسل، إذ قلنا إنّنا عازمون على مساعدة أوكرانيا لكنّنا لا نفكّر في إرسال جنود إلى أوكرانيا لخوض الحرب".