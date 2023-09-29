تقرير: نتنياهو وبايدن وافقا على التمسك بحل الدولتين كشرط للتطبيع مع السعودية

كشف موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافقا على التمسك بحل الدولتين كشرط للتطبيع مع السعودية.

وقال الموقع إنه خلال لقائهما في نيويورك، الأسبوع الماضي، اتفق الرجلان على أن "المكون الفلسطيني في الاتفاق مع السعودية سيرتكز على مبدأ الحفاظ على القدرة في إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في المستقبل".

وبحسب مسؤول إسرائيلي كبير ومصدر مطلع على تفاصيل اللقاء، فإن بايدن لم يقدّم لرئيس الوزراء نتنياهو قائمة بخصوص المطالب الأمريكية التي تتعلق بتقديم تنازلات إسرائيلية للفلسطينيين كجزء من اتفاق التطبيع مع السعودية، لكنه أكد أنه يتوقع خطوات من شأنها أن تبقي الباب مفتوحًا أمام اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني مستقبلي قائم على فكرة حل الدولتين.

من جانب، آخر أكد المسؤول الإسرائيلي أن نتنياهو وافق على المبدأ بشكل عام، والتحدي الذي يقف أمامه يتمثل بكيفية ترجمة ذلك إلى خطوات عملية.