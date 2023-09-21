ولي العهد السعودي: إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد لنا من حيازته

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء: "إذا حازت إيران سلاحًا نوويًا فلا بد لنا من حيازته بالمثل".

وأضاف ولي العهد السعودي خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" ستُبث، في وقت لاحق الليلة: "نحن قلقون من حصول أي دولة على أسلحة نووية"، مؤكدًا أن "أي دولة تستخدم السلاح النووي ستكون في حرب مع كل دول العالم".

وأوضح أن العالم لا يتحمل "هيروشيما جديدة".

وردًا على سؤال عن مدى اقتراب تطبيع العلاقات مع إسرائيل قال ولي العهد السعودي إن "القضية الفلسطينية بالغة الأهمية لمسألة تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعهدا، اليوم الأربعاء، بالعمل معًا من أجل التوصل إلى اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسعودية.

وفي سؤال حول زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، أكد ولي العهد السعودي أنه كان عدوًا للسعودية كما كان عدوًا لأمريكا.