بسبب الشغب في برازيليا.. بايدن تحت ضغط للتحرك ضد بولسونارو المقيم بفلوريدا

يبدو أن الولايات المتحدة على موعد مع مشكلة تتعلق بالرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو.

سافر بولسونارو إلى فلوريدا قبل يومين من انتهاء ولايته في الأول من كانون الثاني/يناير بعد التشكيك في نتائج الانتخابات التي جرت في الـ30 من تشرين الأول/أكتوبر وخسرها لصالح منافسه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ورغم أن بولسونارو غادر بلاده فقد ترك وراءه حركة عنيفة من مؤيديه الرافضين لنتائج الانتخابات والذين اقتحموا أمس الأحد القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا.

وبعدما رأى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن أنصار سلفه دونالد ترامب وهم يعيثون فسادًا في مبنى الكابيتول قبل عامين فإنه يواجه الآن ضغوطا متزايدة لإخراج بولسونارو من منفاه الاختياري في إحدى ضواحي أورلاندو بفلوريدا.

وقال عضو الكونغرس الديمقراطي خواكين كاسترو لشبكة (سي.إن.إن): "ينبغي ألا يكون بولسونارو في فلوريدا.. يتعين ألا تكون الولايات المتحدة ملجأ لهذا المستبد الذي ألهم الإرهاب في البرازيل. يجب إعادته إلى بلاده".

وأضاف كاسترو أن بولسونارو "استخدم إستراتيجية ترامب لإلهام الإرهابيين في الداخل".