أول تعليق من بولسونارو على اقتحام أنصاره الكونغرس والقصر الرئاسي

رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس الأحد الاتهامات التي وجهها له خليفته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمتعلقة باقتحام مبان حكومية في العاصمة برازيليا.

وقال أيضا بولسونارو في تعليقات على حسابه على تويتر إن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية و لكن أي اقتحام للمباني العامة يمثل تجاوزا.