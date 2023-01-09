أول تعليق من بولسونارو على اقتحام أنصاره الكونغرس والقصر الرئاسي
رفض الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس الأحد الاتهامات التي وجهها له خليفته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمتعلقة باقتحام مبان حكومية في العاصمة برازيليا.
وقال أيضا بولسونارو في تعليقات على حسابه على تويتر إن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية و لكن أي اقتحام للمباني العامة يمثل تجاوزا.
واقتحم أنصار بولسونارو، الأحد، مبنى الكونغرس وقصر الرئاسة في برازيليا، إضافة إلى عدد من الوزارات، وأظهرت لقطات تناقلها الإعلام المحلي، قيام عدد من أنصار الرئيس السابق بتكسير الزجاج وتحطيم الطاولات في مبنى الكونغرس، في حين قام آخرون بسرقة بعض محتويات المبنى.
واستعادت قوات الأمن البرازيلية، السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا، وقصر الرئاسة، بحسب ما أعلنه تلفزيون "جلوبونيوز".
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أعلن في وقت سابق الأحد، تدخلًا أمنيًا اتحاديًا في العاصمة برازيليا بعد أن اقتحم أنصار الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا.
وشهدت أحداث الشغب الأخيرة في البرازيل إدانة دولية واسعة.