حرب المسيرات تستعر بين روسيا وأوكرانيا

أعلن كلٌّ من روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، اعتراض دفاعاتهما الجوية طائرات مسيّرة كان أطلقها كلُّ طرف باتجاه الآخر.

وأعلنت روسيا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 9 مسيّرات أوكرانية كانت متجهة نحو العاصمة موسكو، قبل ساعات من مؤتمر صحافي، يترقبه كثيرون، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يأتي الهجوم قبل ساعات من أول مؤتمر صحافي للرئيس بمناسبة نهاية العام منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في 2022.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "وحدات الدفاع الجوي العاملة دمَّرت واعترضت تسع مسيرات أوكرانية فوق أراضي منطقتي كالوغا وموسكو" محملة كييف مسؤولية الهجوم.

وتشن أوكرانيا هجمات متكررة بمسيرات على روسيا منذ الصيف، عندما أطلقت عملية جديدة لاستعادة مناطق سيطرت عليها موسكو.