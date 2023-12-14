تواصل حرب المسيرات بجبهات روسيا وأوكرانيا

تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الخميس، يوماً جديداً من الاقتتال الدامي والتصعيد، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب والسيطرة على الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة وتيرة تلقي المساعدات العسكرية الغربية مثلما كانت قبل اندلاع حرب غزة.

وفي آخر التطورات الميدانية، قالت خدمات الطوارئ في وقت مبكر من اليوم الخميس إن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت عبر "فيسبوك" أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في سيارة وموقع صناعي.

وأصيب 11 مبنى بأضرار. ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، قال في وقت سابق إن شخصا توفي في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم في اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلات نشرت الأربعاء، إن روسيا ترصد تراجعا في الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، فيما تعاني كييف من انتكاسات في ساحة المعركة.

جاء حديث بيسكوف إلى وسائل إعلام روسية بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في واشنطن لتأمين مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من 60 مليار دولار متعثرة بسبب خلافات في الكونغرس.