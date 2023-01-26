ألمانيا تكشف موعد تسليم دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا

وأعلنت ألمانيا، أمس الأربعاء، أنها سترسل دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، لتتجاوز بذلك إحجامها عن إرسال أسلحة ثقيلة تعتبرها كييف "ضرورية لهزيمة الغزو الروسي".

وقال المستشار أولاف شولتس في بيان: "يأتي القرار استكمالًا لدعمنا المعروف لأوكرانيا قدر استطاعتنا. نتحرك بأسلوب منسق عن كثب على المستوى الدولي".

وأضاف شولتس أنه "سيجري تدريب قوات أوكرانية في ألمانيا، وستقدم برلين أيضًا مواد لوجستية وذخيرة".

وأكد أن بلاده ستقدم إلى أوكرانيا 14 دبابة من طراز "ليوبارد 2" من مخزونات الجيش لديها.

أما وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، فقال أمس الأربعاء، إن "ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، ولكن دون أن تصبح طرفًا في الحرب"، في تصريحات أعقبت إعلان برلين الموافقة على توريد دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا.

وتابع أن ألمانيا "ناقشت مع دول من بينها كندا وإسبانيا والبرتغال أفضل السبل للمضي قدمًا، وتتوقع أن يستغرق الأمر عدة أشهر حتى تصبح الدبابات قابلة للتشغيل في أوكرانيا".