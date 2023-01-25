أول تعليق لبوتين بعد موافقة ألمانيا على إرسال دبابات "ليوبارد 2" لأوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت تحتل ألمانيا"، وذلك تزامناً مع موافقة برلين على إرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا بعد تنسيق مع واشنطن.

وأوضح بوتين في لقاء مع مجموعة من الطلاب: "بعد الحرب العالمية الثانية، قُسمت ألمانيا إلى أربع مناطق أمريكية، وبريطانية، وفرنسية، وسوفياتية، فيما قام الاتحاد السوفيتي بإنهاء وضع الاحتلال هذا، ولكن الولايات المتحدة لم تفعل ذلك".

وأضاف الرئيس الروسي: "رسمياً وقانونياً، القوات الأمريكية التي تتواجد على أراضي ألمانيا الفيدرالية هي قوات احتلال"، وفقا لـ"تاس".