مقتل مدني في هجوم روسي بطائرة مسيرة على خيرسون بأوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية، اليوم السبت، إن مدنيا قُتل وأصيب آخر، بعد أن أسقطت قوات روسية عبوة ناسفة من طائرة مسيرة على بلدة في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا.

وفتح ممثلو ادعاء تحقيقا في جرائم حرب بشأن الحادث الذي وقع الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) تقريبا في بلدة بيريسلاف. وقالت السلطات إن القتيل والمصاب كانا يسيران في الشارع وقت الهجوم.

وتشن القوات الروسية هجمات بشكل متكرر على الجزء الغربي من منطقة خيرسون، وخاصة عاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، منذ انسحابها عبر نهر دنيبرو أواخر العام الماضي.