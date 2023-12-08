أوكرانيا تحقق في "آلاف الجرائم الموثقة" للجيش الروسي
يسعى محققون أوكرانيون لكشف ما يصفونه بـ "جرائم ارتكبها الجيش الروسي" في أوكرانيا، من خلال 100 ألف ملف مفتوح تغطي 40 ألف مسرح "جريمة موثقة"، تتراوح من سرقة الدراجات إلى عمليات الإعدام البشعة والتعذيب والاغتصاب، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وقالت الصحيفة، إن الشرطة في كييف تعمل على تمييز الأنماط التي تشير إلى توجيهات منهجية من موسكو أو تورط وحدة محددة، لافتة إلى أن العقيد الأوكراني خريستينا بوديرياكو أكد سعيهم الدؤوب "لإثبات وقوع الإبادة الجماعية".
ويقود عقيدان في الشرطة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام وأجهزة المخابرات، هذه التحقيقات الموسعة، فيما يرأس العقيد أولكسندر شابوفالوف قسم "توثيق جرائم الحرب"، ويشرف العقيد خريستينا بوديرياكو على وحدة "تحقيقات جرائم الحرب".
ويكشف شابوفالوف النقاب عن برنامجه المتطور، "خريطة الطريق"، وهي قاعدة بيانات مفصلة لملايين المعلومات حول الجرائم والضحايا والشهود والمشتبه بهم.
وبحسب الصحيفة، فإنه في منطقة بوتشا وحدها، سجل شابوفالوف 3482 قضية جنائية، و536 مدنياً قتلوا أو فقدوا، وتم انتشال 501 جثة، وكذلك تتضمن "خريطة الطريق" على المستوى الوطني بيانات عن 230 ألف جندي روسي، وتسلسل قيادتهم، وتحركات الوحدات، وقواعد التمركز، والجرائم المشتبه فيها، وكذلك تتضمن سجلات استجواب لحوالي 2000 أسير حرب روسي.
وقالت "لوموند"، إن البرنامج يدمج المعلومات الاستخباراتية مع بيانات الاتصالات السلكية واللاسلكية، ويكشف، على سبيل المثال، عن 6032 خطًا للهاتف المحمول الأوكراني يستخدمها الجنود الروس، غالبًا من خلال الهواتف المسروقة أو بطاقات "سيم" المنهوبة.
ويستخدم شابوفالوف أيضًا برنامجًا روسيًا لتتبع المكالمات التي يجريها الجنود باستخدام الهواتف الروسية، ما يساعد في التعرف عليهم وعلى اتصالاتهم.
ويصنف شابوفالوف جرائم الحرب حسب نوعها، مثل جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والاغتصاب والترحيل وتفجير البنية التحتية المدنية، حيث يميز البرنامج بين الجناة المشتبه بهم وأولئك الذين يصدرون الأوامر، مع الاعتراف بأنهم لا يجوز محاكمتهم لنفس الأسباب.
كما يأخذ في الاعتبار الدوافع، ومعاملة مدني قُتل عشوائيًا بشكل مختلف عن أوكراني مستهدف تم إعدامه لكونه مسؤولًا منتخبًا أو مسؤولًا رفيع المستوى أو ناشطًا.
ويصف العقيد بوديرياكو، الذي يقود وحدة "التحقيقات في جرائم الحرب"، بكل فخر "خريطة الطريق" بأنها إنجاز علمي وإنجاز في مجال إنفاذ القانون.
وبحسب الصحيفة، يتمثل الهدف النهائي ببناء خطة جريمة شاملة تثبت الإبادة الجماعية. ويعتقد المحققون أن روسيا غزت البلاد بخطة لإبادة الأمة الأوكرانية، مشيرين إلى أوجه التشابه في الجرائم عبر المناطق وتحديد الاتجاهات.
ويركز تحقيقهم الأساسي في الإبادة الجماعية على الترحيل المنهجي للأطفال الأوكرانيين إلى روسيا.
وبحسب ما ورد، فقد تم اختطاف بعضهم تحت ستار العمليات الإنسانية، وإرسالهم إلى مخيمات، أو دور الأيتام، بينما تم فصل آخرين قسراً عن عائلاتهم في "معسكرات الترشيح".
أدت هذه القضية إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة موسكو لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا.
وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أنه بينما يقوم المحققون الأوكرانيون بفحص دقيق لحالات 19,546 طفلًا تم نقلهم إلى روسيا، تتكشف عملية السعي لتحقيق العدالة وسط شبكة معقدة من الجرائم المرتكبة خلال الحرب الروسية الأوكرانية.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية