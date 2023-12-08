أوكرانيا تحقق في "آلاف الجرائم الموثقة" للجيش الروسي

يسعى محققون أوكرانيون لكشف ما يصفونه بـ "جرائم ارتكبها الجيش الروسي" في أوكرانيا، من خلال 100 ألف ملف مفتوح تغطي 40 ألف مسرح "جريمة موثقة"، تتراوح من سرقة الدراجات إلى عمليات الإعدام البشعة والتعذيب والاغتصاب، بحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة في كييف تعمل على تمييز الأنماط التي تشير إلى توجيهات منهجية من موسكو أو تورط وحدة محددة، لافتة إلى أن العقيد الأوكراني خريستينا بوديرياكو أكد سعيهم الدؤوب "لإثبات وقوع الإبادة الجماعية".

ويقود عقيدان في الشرطة، بالتعاون مع مكتب المدعي العام وأجهزة المخابرات، هذه التحقيقات الموسعة، فيما يرأس العقيد أولكسندر شابوفالوف قسم "توثيق جرائم الحرب"، ويشرف العقيد خريستينا بوديرياكو على وحدة "تحقيقات جرائم الحرب".

ويكشف شابوفالوف النقاب عن برنامجه المتطور، "خريطة الطريق"، وهي قاعدة بيانات مفصلة لملايين المعلومات حول الجرائم والضحايا والشهود والمشتبه بهم.

وبحسب الصحيفة، فإنه في منطقة بوتشا وحدها، سجل شابوفالوف 3482 قضية جنائية، و536 مدنياً قتلوا أو فقدوا، وتم انتشال 501 جثة، وكذلك تتضمن "خريطة الطريق" على المستوى الوطني بيانات عن 230 ألف جندي روسي، وتسلسل قيادتهم، وتحركات الوحدات، وقواعد التمركز، والجرائم المشتبه فيها، وكذلك تتضمن سجلات استجواب لحوالي 2000 أسير حرب روسي.