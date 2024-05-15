بعد جدل طويل.. إيران تتجه لاعتماد عطلة نهاية أسبوع جديدة
وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مقترح تقدمت به الحكومة بشأن تعطيل يوم إضافي آخر مع يوم الجمعة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث وافق البرلمان بالأغلبية على مقترح تعطيل يوم السبت.
وجاءت الموافقة بعد جلسة للبرلمان شهدت مناقشة حادة لتكون العطلة الرسمية الأسبوعية في إيران يومين، هما: الجمعة، والسبت، ورفض مقترح تعطيل يوم الخميس.
وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، "وافق النواب في الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون الحكومة الخاص بتقليص ساعات عمل الموظفين، كما وافقوا على تعطيل يوم السبت"، وأضافت أن "132 نائبًا صوتوا على مقترح تعطيل يوم السبت فيما رفض ذلك 75 نائبًا وامتنع عن التصويت 5 نواب من إجمالي 212 نائبًا".
ووفق الوكالة فإنه "بعد مراجعة المقترحات وافق النواب أخيرًا على موافقة اللجنة الاجتماعية، وبناء على ذلك، سيتم تعطيل يوم السبت وتخفيض ساعات عمل الموظفين من 44 إلى 40 ساعة".
وأوضحت الوكالة أن "موافقة البرلمان يجب أن تحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور لتصبح قانونًا نافذًا".
وقال رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني ولي إسماعيلي، وهو من مؤيدي تعطيل يوم السبت، "كان على جدول الأعمال مناقشة تعديل المادة الـ87 من قانون الخدمة المدنية، ونحن في اللجنة الاجتماعية وافقنا بكل حزم على أن يكون يوم السبت عطلة".
وفي المقابل علّق محمد تقي نقد علي، وهو عضو آخر في البرلمان يرفض تعطيل يوم السبت وتقليص ساعات العمل قائلًا إنه "لا يوجد أي مبرر لتخفيض ساعات العمل وزيادة العطل في وضع أصبح فيه شعار العام هو نمو الإنتاج الذي أعلنه المرشد علي خامنئي".