بعد جدل طويل.. إيران تتجه لاعتماد عطلة نهاية أسبوع جديدة

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء، على مقترح تقدمت به الحكومة بشأن تعطيل يوم إضافي آخر مع يوم الجمعة، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، حيث وافق البرلمان بالأغلبية على مقترح تعطيل يوم السبت.

وجاءت الموافقة بعد جلسة للبرلمان شهدت مناقشة حادة لتكون العطلة الرسمية الأسبوعية في إيران يومين، هما: الجمعة، والسبت، ورفض مقترح تعطيل يوم الخميس.

وبحسب وكالة أنباء البرلمان الإيراني "خانه ملت"، "وافق النواب في الجلسة العامة اليوم على مشروع قانون الحكومة الخاص بتقليص ساعات عمل الموظفين، كما وافقوا على تعطيل يوم السبت"، وأضافت أن "132 نائبًا صوتوا على مقترح تعطيل يوم السبت فيما رفض ذلك 75 نائبًا وامتنع عن التصويت 5 نواب من إجمالي 212 نائبًا".