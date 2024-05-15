مسلحون بالسيوف يقتحمون مستشفى "ابن سينا" غرب إيران (فيديو)

اقتحم عدد من الأشخاص، يحملون سيوفاً، قسم الطوارئ في مستشفى "ابن سينا" بمدينة "دلفان" في محافظة "لرستان" غرب إيران، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "ركنا" الإيرانية.

ونشرت الوكالة، مقطع فيديو يظهر فيه شخصان يحمل كل منهما سيفاً، وهما يهددان شخصاً ثالثاً في المستشفى كان يحاول الابتعاد عنهما.

وأظهر المقطع، الذي وثقه أحد الأشخاص خلسة، خلال تجوله في المستشفى، الحالة التي بدا عليها قسم الطوارئ، حيث أحدث المقتحمان فوضى عارمة في قسم الطوارئ.

ونقلت الوكالة عن رئيس الدائرة الصحية في مدينة "دلفان"، قوله إن "الأمر كان صراعًا شخصيًا بين أولئك الأشخاص ولا علاقة للمستشفى به".