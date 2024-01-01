هل تحدد حرب غزة مصير أوروبا في 2024؟

قال مقال للمؤرخ الفرنسي، جان بيير فيليو، نشرته صحيفة "لوموند"، إن مصير أوروبا العام الجديد 2024 تحدده إستراتيجيتها في التعامل مع أحداث غزة.

ويؤكد فيليو الحاجة الملحة إلى تحرك أوروبا، إذ يهدف زعماء مثل بنيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين، الذين يعولون على عودة دونالد ترامب، إلى إطالة أمد الحرب في غزة، ما يشكل مخاطر على مصالح الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

وبالنسبة لنتنياهو، فإن استمرار الصراع في غزة لا يخدم بقاءه السياسي فحسب، بل يخدمه أيضًا كدرع ضد تهم الفساد التي يواجهها.

وأوضحت "لوموند" أن خطاب نتنياهو بشأن القضاء على حماس يبدو أكثر خطابية من الواقعية، إذ يؤكد الأهداف السياسية وليس العسكرية.

ولفتت إلى أن الصراع المطول مع إستراتيجية نتنياهو يتماشى على أمل إعادة انتخاب ترمب والسعي إلى إضعاف جو بايدن، الذي ينقسم حزبه بشكل متزايد.

ويرى بوتين أيضاً أن عودة ترمب أمر محوري لتحقيق انتصاره على أوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تناضل الديمقراطيات الغربية للدفاع عن مبادئها في الشرق الأوسط، يبرز بوتين باعتباره مستفيداً كبيراً من حرب غزة، فينسج بين طموحات أوروبا والشرق الأوسط في ظل رؤيته المهيمنة.

ويسلط فيليو الضوء على العلاقة المتوترة بين نتنياهو وزيلينسكي، إذ لا تقدم إسرائيل أي دعم عسكري لأوكرانيا.