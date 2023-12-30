حصاد 2023.. الاتحاد الأوروبي يترنح أمام الأزمات والانقسامات

على وقع أزمات ساهمت بإضعاف دوره السياسي، يودّع الاتحاد الأوروبي عام 2023، بعدما واجه ملفات كثيرة أثقلت كاهله، بدءًا من الحرب في أوكرانيا، مرورًا بأزمة الهجرة، وصولًا إلى حرب غزة التي شرخت الصف الأوروبي، وهي قضايا ربما تفسر صعود تيارات يمينية و شعبوية متطرفة إلى سدة الحكم في القارة العجوز.

وعانت الدبلوماسية الأوروبية من ضعف كبير في تأثيرها على الصعيد الدولي، إذ فرضت الحرب الأوكرانية واقعًا صعبًا على الاتحاد الذي سارع إلى تقديم المساعدات العسكرية والدفاعية للدولة السوفيتية السابقة.

وكشفت الحرب ارتهان القرار الأوروبي للحليف الأمريكي الذي كان يتحكم بصنبور المساعدات الغربية لأوكرانيا، كما أظهرت أن الاتحاد ما زال بحاجة للكثير لتوحيد سياسته الخارجية.