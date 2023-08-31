تقرير: صدمات المناخ تهدد بتفاقم النزاعات في بعض الدول

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر، الأربعاء، إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم، وزيادة الوفيات.

وحذَّر التقرير من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع، بحلول عام 2060، بسبب انخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع الأسعار.

وذكر التقرير أنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها "تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة"، مثل: الجوع، والفقر، والنزوح.

وتوقع التقرير أنه، بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8,5% من السكان فيما يسمّى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14% في تلك الدول التي تواجه ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة.