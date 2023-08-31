تقرير: صدمات المناخ تهدد بتفاقم النزاعات في بعض الدول
قال صندوق النقد الدولي في تقرير نُشر، الأربعاء، إن تغير المناخ يهدد بتفاقم النزاعات في الدول الهشة في جميع أنحاء العالم، وزيادة الوفيات.
وحذَّر التقرير من أن أكثر من 50 مليون شخص في هذه البلدان قد يقعون فريسة الجوع، بحلول عام 2060، بسبب انخفاض إنتاج الغذاء، وارتفاع الأسعار.
وذكر التقرير أنه في حين أن الصدمات المناخية وحدها قد لا تؤدي إلى اضطرابات جديدة، إلا أنها "تؤدي إلى تفاقم النزاعات بشكل كبير، مما يؤدي بدوره إلى تفاقم عوامل الهشاشة"، مثل: الجوع، والفقر، والنزوح.
وتوقع التقرير أنه، بحلول عام 2060، قد تزيد الوفيات الناجمة عن النزاعات بنسبة 8,5% من السكان فيما يسمّى بالدول الهشة والمتأثرة بالنزاعات، وبنسبة تصل إلى 14% في تلك الدول التي تواجه ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة.
دول هشة
وفي المجمل، يصنف البنك الدولي 39 دولة تضم ما يقرب من مليار شخص و43% من فقراء العالم على أنها بلدان هشة، ومتأثرة بالنزاعات.
وأكثر من نصف هذه الدول التي تتحمل أعباء تغير المناخ بشكل غير متناسب، تقع في أفريقيا.
وأضاف أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الصدمات المناخية أكثر "شدة واستمرارية" في الدول الهشة منها في الدول الأخرى.
وقال صندوق النقد الدولي إنه من الضروري أن يتوصل القادة الذين سيجتمعون، الأسبوع المقبل، في كينيا لحضور أول قمة أفريقية للمناخ إلى حلول للدول الضعيفة.
وتابع قائلاً: "في كل عام، يتضرر من الكوارث الطبيعية في الدول الهشة 3 أضعاف عدد الأشخاص الذين يتأثرون في البلدان الأخرى. إذ إن عدد السكان الذين ينزحون بسبب الكوارث في الدول الهشة يزيد بمرتين على عدد السكان الذين يلقون المصير نفسه في البلدان الأخرى".
ولفت إلى أنه، بحلول عام 2040، قد تواجه هذه الدول 61 يومًا في السنة تبلغ فيها درجات الحرارة أعلى من 35 درجة مئوية في المتوسط، أي 4 مرات أكثر من الدول الأخرى.
وأضاف: "الحرارة الشديدة، إلى جانب الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواترًا التي تصاحبها، ستعرّض صحة الإنسان للخطر، وتضر بالإنتاجية، والوظائف في القطاعات الرئيسة، مثل الزراعة، والبناء".