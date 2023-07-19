"التايمز": تغير المناخ يهدد الأمن والغذاء في بريطانيا

نشرت صحيفة "التايمز" تفاصيل تقرير حكومي بشأن تكيف بريطانيا مع التغييرات السريعة على المناخ التي ستشكل خطرًا على الأمن القومي والإمدادات الغذائية والبنية التحتية الحيوية.

وذكرت الصحيفة، أن تقرير التكيف الوطني يبحث "الخطوات المسؤولة" التي تخطط الحكومة لاتخاذها لتقليل التكاليف الاقتصادية والبشرية لموجات الحر وغيرها من الأحوال الجوية المتطرفة.

وأوضح التقرير كيف سيتم التكيف مع هذه التغييرات لحماية البنية التحتية الحيوية، والبيئة المبنية، وإمدادات المياه، وإنتاج الغذاء.

وسيتم تنفيذ الإجراءات التي يتضمنها التقرير بين عامي 2023 و 2028؛ لمواجهة التغييرات المناخية التي ستشكل خطرًا على الأمن القومي والقدرة على الصمود، إضافة إلى إنتاج الغذاء وتأمين إمدادات المياه إلى الحفاظ على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، وفقًا للصحيفة.

وبحسب التقرير، فإن الاضطراب الناجم عن تغير المناخ سيتسبب في تقليل إيرادات الحكومة وزيادة نفقاتها.

وقالت الصحيفة، إن برنامج التكيف الوطني الذي ستصدره وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية، سيحدد خطر ارتفاع درجة حرارة المباني كأولوية بعد موجة الحر التي اجتاحت البلاد العام الماضي، حيث بلغت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، والتي أسفرت عن وفاة 3 آلاف شخص تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم، إن "لوائح وإجراءات البناء الجديدة من قبل إدارة صافي الصفر في "Grant Shapps" التي تساعد على توفير "التعديلات التحديثية" للمنازل الحالية ستبقيها هادئة ، لكن لم توضح التفاصيل أو التمويل".

وحذرت دراسة نشرتها جامعة "أكسفورد"، الأسبوع الماضي، من أن بريطانيا ستشهد أكبر زيادة نسبية في العالم بالحاجة إلى التبريد عن طريق تكييف الهواء وإجراءات أخرى مع تسارع وتيرة التغييرات المناخية.

من جانبها، قالت وزيرة البيئة، تيريز كوفي، إن برنامج التكيف كان بمثابة "تغيير تدريجي" في نهج الحكومة لإدارة مخاطر تغير المناخ.

‏يشار إلى أن بريطانيا سجلت أعلى درجات حرارة على الإطلاق، الشهر الماضي، والذي قال مكتب الأرصاد الجوية إنه مرتبط بتغير المناخ.

وسيؤدي تغير المناخ إلى مزيد من الجفاف المنتظم، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتغيرات في أنماط هطول الأمطار.

المصدر: صحيفة "التايمز" البريطانية