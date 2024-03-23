الغارديان: هجوم موسكو يسلط الضوء على طموح "داعش خراسان"

ترى صحيفة الغارديان، أن هجوم موسكو يثير تساؤلات حول التدابير الأمنية والتوترات الجيوسياسية في روسيا وخارجها، ويسلط الضوء على التهديد المتزايد من تنظيم داعش - ولاية خراسان وطموحه، خاصة بعد سلسلة من الهجمات الدامية خصوصا في إيران.

وقالت الصحيفة في تقرير إن الحادث يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب ومعالجة الصراعات الإقليمية، ويسلط الضوء على المستمر الذي يمثله تنظيم داعش - ولاية خراسان، وتركيزه المتطور على استهداف روسيا.

ويقول التقرير إن وكالات المخابرات الأمريكية تشير إلى تركيز المجموعة المتزايد على روسيا منذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في عام 2021، مبينا أن أن الهجوم سيخلف تداعيات سياسية كبيرة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي.