زيلينسكي يصل بولندا.. زيارة نادرة عقب "اقتناص الميغ"

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، صباح اليوم الأربعاء، الى بولندا، في أول زيارة رسمية له الى هذا البلد، كما أعلنت الرئاسة البولندية.

وقال مارسين بريداتش، المستشار في الرئاسة البولندية لتلفزيون "تي في ان 24": "لقد عبر السيد الرئيس الحدود.. وهو في الأراضي البولندية".

والاثنين، أعلنت بولندا تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.

وقال مارسين برجيتش، المستشار في الرئاسة البولندية، متحدثا لإذاعة "إر إم إف" الخاصة: "تم إرسال عدد من طائرات ميغ"، مشيرا إلى أنها "مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا"، وفق "فرانس برس".