مسؤول روسي: بولندا تريد السيطرة على أجزاء من أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء رسمية عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قوله، الثلاثاء، إن بولندا تريد السيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا.

وأضاف أن الغرب يشجع جورجيا على خوض صراع عسكري مع موسكو، بحسب وكالة "رويترز".