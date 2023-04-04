مسؤول روسي: بولندا تريد السيطرة على أجزاء من أوكرانيا
نقلت وكالات أنباء رسمية عن رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين قوله، الثلاثاء، إن بولندا تريد السيطرة على أجزاء من غرب أوكرانيا.
وأضاف أن الغرب يشجع جورجيا على خوض صراع عسكري مع موسكو، بحسب وكالة "رويترز".
والاثنين، أعلنت بولندا تسليم أولى الطائرات المقاتلة من طراز ميغ-29 التي وعدت بها أوكرانيا.
وقال مارسين برجيتش، المستشار في الرئاسة البولندية، متحدثا لإذاعة "إر إم إف" الخاصة: "تم إرسال عدد من طائرات ميغ"، مشيرًا إلى أنها "مفيدة لأوكرانيا للدفاع عن أمننا جميعا"، وفق "فرانس برس".
وأعلن الرئيس البولندي أندريه دودا في منتصف آذار/مارس أن وارسو تنوي إرسال أربع طائرات إلى أوكرانيا، ما جعل بولندا أول دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تتخذ مثل هذا القرار.