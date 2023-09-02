تقرير: حكومة جورجيا تعتزم عزل رئيسة البلاد "الموالية" لأوروبا

وكان إراكلي كوباخيدزه، رئيس حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في البلاد، أبلغ زورابيشفيلي، بأنه من غير المسموح لها إجراء أي اجتماعات في الاتحاد الأوروبي.

لكن الرئيسة وفق "تايمز" اختارت تجاهله، والتقت برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

على إثر ذلك، أعلن "كوباخيدزه" رئيس الحزب الحاكم، الشروع في إجراءات عزلها، متهما إياها بانتهاك دستور البلاد.

وقال إنه سيحاول في الأيام القادمة جمع أكبر عدد من التواقيع من أعضاء البرلمان الجورجي لتأييد عزلها.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتحرك فيها زورابيشفيلي ضد الحزب الحاكم.

فهذا العام مثلا، قالت الرئيسة إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع قانون "العملاء الأجانب" المثير للجدل، والذي تسبب في احتجاجات واسعة في مارس/آذار الماضي.

واعتبر مشروع القانون، الذي تم سحبه في نهاية المطاف، بمثابة تحول نحو الاستبدادية وخنق حرية الإعلام والمجتمع المدني.

المحتجون على مشروع القانون، وصفوه بـ"القانون الروسي"، في إشارة إلى أنه نسخة عن قانون فرضته موسكو في العام 2013 بهدف قمع المعارضة، ويصنف أية مؤسسة تحصل على تمويل خارجي بما يزيد عن 20% من وارداتها المالية تحت بند "العملاء الأجانب".

ولسنوات عديدة بعد ثورتها عام 2003، أخذت جورجيا منحى غربيا، حيث يؤيد سكانها بقوة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، فيما توجه الاتهامات لحكومة حزب "الحلم الجورجي"، باسترضاء روسيا.