روسيا تهدد بالانسحاب من مجلس القطب الشمالي
هددت روسيا بالانسحاب من مجلس القطب الشمالي في حال كانت هذه المنظمة لا تلبي مصالح موسكو، متبعة نهج "المناورة في السياسة الخارجية"، بحسب ما ذكر السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف.
ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" المحلية عن الدبلوماسي الروسي قوله: "نحن ننطلق من حقيقة أنه يجب أن تكون لدينا جميع الخيارات للمناورة في السياسة الخارجية، بما في ذلك الانسحاب من مجلس القطب الشمالي إذا كانت أنشطته لا تتوافق مع المصالح الروسية".
ووفقًا له، فإن المجلس يعمل الآن بأدنى سرعة ممكنة، لكن النرويج التي ترأس المنظمة تحاول استئناف عمله بشكل كامل، لكنها لا تجد الدعم من بين المشاركين الآخرين.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الجديد للجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، النرويجي مورتن هوغلوند، "إن وقف التعاون الكامل بين روسيا والأعضاء الآخرين في المجلس يعقّد عمل المنظمة".
وأشار هوغلوند إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن المنظمة من العودة إلى العمل بشكل كامل في المستقبل القريب.
يذكر أن مجلس القطب الشمالي تأسس عام 1996، بمبادرة من كندا، بهدف التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق القطبية، ويضم 7 دول لها أراض في القطب الشمالي: روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وآيسلندا، والنرويج، وفنلندا، والسويد.