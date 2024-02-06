روسيا تهدد بالانسحاب من مجلس القطب الشمالي

ووفقًا له، فإن المجلس يعمل الآن بأدنى سرعة ممكنة، لكن النرويج التي ترأس المنظمة تحاول استئناف عمله بشكل كامل، لكنها لا تجد الدعم من بين المشاركين الآخرين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الجديد للجنة كبار المسؤولين في مجلس القطب الشمالي، النرويجي مورتن هوغلوند، "إن وقف التعاون الكامل بين روسيا والأعضاء الآخرين في المجلس يعقّد عمل المنظمة".

وأشار هوغلوند إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن المنظمة من العودة إلى العمل بشكل كامل في المستقبل القريب.

يذكر أن مجلس القطب الشمالي تأسس عام 1996، بمبادرة من كندا، بهدف التعاون في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة للمناطق القطبية، ويضم 7 دول لها أراض في القطب الشمالي: روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والدنمارك، وآيسلندا، والنرويج، وفنلندا، والسويد.