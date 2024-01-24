الحرب الروسية الأوكرانية تعيق أبحاث المناخ في القطب الشمالي

تواجه الدراسة العالمية لتغير المناخ في القطب الشمالي انتكاسات كبيرة نتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا، مع عدم إمكانية الوصول إلى البيانات المهمة من المحطات الروسية في القطب الشمالي منذ اندلاع الصراع في فبراير/شباط 2022.

وبحسب تقرير نشره موقع "نيوزويك"، فإن هذه البيانات لها تأثير عميق على فهم ورصد التغيرات في القطب الشمالي، مما جعل من الصعب تحديد مستقبل المناخ في جميع أنحاء المنطقة.

وشدد الباحث في علم البيئة، إيفرين لوبيز بلانكو، على الآثار الضارة للحرب الروسية الأوكرانية على أبحاث المناخ، مشيراً إلى وجود فجوة في المعرفة المستخدمة لتتبع الظروف في المنطقة من خلال مجلس القطب الشمالي.