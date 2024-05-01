صحف أمريكية تقاضي "مايكروسوفت" و"أوبن إيه آي"

سرقة ملايين المقالات

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام محكمة في نيويورك أن "هذه الدعوى القضائية تنبع من حقيقة أن (الشركتين) سرقتا ملايين المقالات المحمية بحقوق الطبع والنشر للناشرين، من دون إذن أو دفع، من أجل تسويق منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك +تشات جي بي تي+ و+كوبايلوت+ Copilot (من مايكروسوفت)".

وتنتمي الجهات المدعية، وهي "نيويورك ديلي نيوز"، و"شيكاغو تريبيون"، و"أورلاندو سينتينل"، و"صن سينتينل أوف فلوريدا"، و"سان خوسيه ميركوري نيوز"، و"دنفر بوست"، و"أورانج كاونتي ريجستر" و"سانت بول بايونير برس"، إلى مجموعة "ألدن غلوبال كابيتال"، وهو صندوق تحوّط يتخذ في فلوريدا مقراً أنشأ ثاني أكبر مجموعة صحافية أمريكية بعد "غانيت"، مالكة صحيفة "يو إس إيه توداي".

وبحسب محامي المدعين، "ستثبت هذه المحاكمة أنه يجب على المتهمين الحصول على موافقة الناشرين لاستخدام محتواهم وتعويضهم بشكل عادل عن هذا الاستخدام".

كما يأخذ المدّعون على أدوات الذكاء الاصطناعي تقديمها مقتطفات من المقالات ونسب معلومات مضللة أو غير دقيقة إلى المنشورات في بعض الحالات.