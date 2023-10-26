للمرة الثانية.. تغريم ترامب بتهمة إهانة السلطة القضائية

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، بتعليقات "مسيئة" خارج قاعة المحكمة وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار، بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه.

واعتبر القاضي آرثر إنغورون أنّ الملياردير الجمهوري هاجم مرة أخرى كاتبته الرئيسة، بينما أكّد له ترامب أنه كان يستهدف في الواقع عدوّه اللدود مايكل كوهين الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.

وحكم القاضي أنّ "الشاهد دونالد ترامب لم يكن ذا مصداقية"، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار.

وكان القاضي نفسه فرض الجمعة غرامة أولى على ترامب قدرها 5000 دولار، بسبب منشور اعتبر مهينًا للموظفة في المحكمة، بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يومًا رغم طلب القاضي إزالته.

وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة، "هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقًّا، وربما أكثر تحزبًا منه".

وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.