مزاعم عن مشاركة ترامب معلومات حساسة مع ملياردير أسترالي

وخلال المكالمة، أبلغ ترامب برات عن الغارات الجوية في العراق، والتي لم تكن قد وصل خبرها إلى وكالات الأنباء بعد.

وروى برات: "لم أكن قد سمعت ذلك حتى، ولم يظهر ذلك في الأخبار بعد، فقط قال لي: لقد قصفت العراق للتو اليوم".

وزعم برات وفقا لبرنامج "60 دقيقة أستراليا" وصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" وصحيفة "The Age“، أن ترامب شارك معلومات عن مكالمة خاصة أجراها مع الرئيس العراقي آنذاك برهم صالح، إذ أعرب الرئيس العراقي عن قلقه بشأن الدمار الذي سببته الغارات الجوية.

وبحسب برات، كان رد ترامب على صالح: "حسنًا، ماذا ستفعل حيال ذلك؟“

ووفقا للموقع، لم يحدد التقرير العملية العسكرية التي تمت مناقشتها في العراق، إلا أن تاريخ الحديث قد تزامن مع سلسلة من الغارات الجوية في ديسمبر/كانون الأول 2019، استهدفت منشآت مرتبطة بميليشيا كتائب حزب الله العراقي.

وقد علق جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لترامب، على الوضع خلال حلقة برنامج "60 دقيقة أستراليا“، معربا عن مخاوفه بشأن الخطر المحتمل الذي قد تشكله مشاركة ترامب لمعلومات حساسة على سلامة الطيارين والعسكريين المشاركين في مثل هذه العمليات.