شقيقة كيم تهدد: الاتفاق بين أمريكا وكوريا الجنوبية يفاقم انعدام الأمن

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، يوم السبت، أن كيم يو جونج الشقيقة القوية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قالت إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية هذا الأسبوع بشأن الحاجة إلى تعزيز الأمن في كوريا الجنوبية سيفاقم الوضع.

وقالت كيم إن كوريا الشمالية نتيجة لذلك لديها قناعة بضرورة أن تحسن قدرتها على "ردع الحرب النووية". ولم يتطرق البيان لمزيد من التفاصيل.