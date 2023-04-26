بايدن: أي هجوم نووي من كوريا الشمالية سيؤدي لنهاية نظام كيم جونغ
حذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، من أن أي هجوم نووي تطلقه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها "سيؤدي إلى القضاء على نظام الزعيم كيم جونغ أون".
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي يوون سوك يول: "أي هجوم نووي تشنه كوريا الشمالية على الولايات المتحدة أو حلفائها غير مقبول، وسيفضي إلى نهاية أي نظام يُقدم على تحرك كهذا".
ومن جانبه، قال الرئيس الكوري الجنوبي يوون سوك يول، إن "السلام مع بيونغ يانغ يأتي من خلال إثبات القوة"، مشددًا أن الرد على هجوم نووي محتمل من كوريا الشمالية "سيشمل أسلحة ذرية أمريكية".
وأكد أن "تحقيق السلام يأتي عبر فائض القوة وليس عبر سلام زائف يستند إلى حسن إرادة الطرف الآخر".