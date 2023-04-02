بعد توجيهات كيم.. رصد نشاط كبير بمجمع نووي في كوريا الشمالية

أفاد موقع بحثي أمريكي السبت، بأن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عاليا من النشاط في الموقع النووي الرئيسي في كوريا الشمالية بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.

وقال موقع “38 نورث” الإلكتروني، المعني بمراقبة كوريا الشمالية ويتخذ من واشنطن مقرًا، في تقرير، إن "النشاط الذي رصده وفقًا لصور التقطت يومي الثالث و17 مارس/آذار يمكن أن يشير إلى أن مفاعلا تجريبيا يعمل بالماء الخفيف في موقع يونجبيون يقترب من الاكتمال والانتقال إلى حالة التشغيل".