رئيس القضاء الإيراني يدعو رجال الأمن لفرض الحجاب بالقوة

دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، رجال الأمن للنزول إلى الشوارع لفرض ارتداء الحجاب بالقوة، مشيرا إلى أنه لا حاجة إلى انتظار إصدار القانون المناسب بهذا الشأن.

وانتقد غلام حسين محسني إيجي، خلال استقباله إعلاميين إيرانيين، الإثنين، "وضع الحجاب والعفة" في البلاد قائلاً: "ما زلت أعتقد أنه من خلال اتباع القوانين الحالية، يمكن تحسين حالة العفة والحجاب حتى يتم إصدار القانون المناسب في هذا المجال".

وعن وضع الحجاب في إيران رغم تشديد الإجراءات الحكومية بشأنه، قال إيجي: "وضع الحجاب في البلاد سيئ حقا".

وأكد أن على النيابة العامة ووزارة الداخلية النزول إلى الميدان وعدم انتظار إقرار مشروع القانون المتعلق بـ"العفة والحجاب".

واعتبر إيجي، أن الأشخاص المناهضين للحجاب الإلزامي "يلعبون في ميدان العدو"، وأنه "يجب الوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم وفق القانون".

وجاء هذا التصريح، بعد أسبوع من تكرار علي خامنئي التأكيد على فرض الحجاب الإلزامي؛ ما عزز التكهنات بأن الحكومة تعتزم تكثيف الإجراءات القمعية ضد معارضي الحجاب.