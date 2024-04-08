رئيس القضاء الإيراني يدعو رجال الأمن لفرض الحجاب بالقوة
دعا رئيس السلطة القضائية في إيران، رجال الأمن للنزول إلى الشوارع لفرض ارتداء الحجاب بالقوة، مشيرا إلى أنه لا حاجة إلى انتظار إصدار القانون المناسب بهذا الشأن.
وانتقد غلام حسين محسني إيجي، خلال استقباله إعلاميين إيرانيين، الإثنين، "وضع الحجاب والعفة" في البلاد قائلاً: "ما زلت أعتقد أنه من خلال اتباع القوانين الحالية، يمكن تحسين حالة العفة والحجاب حتى يتم إصدار القانون المناسب في هذا المجال".
وعن وضع الحجاب في إيران رغم تشديد الإجراءات الحكومية بشأنه، قال إيجي: "وضع الحجاب في البلاد سيئ حقا".
وأكد أن على النيابة العامة ووزارة الداخلية النزول إلى الميدان وعدم انتظار إقرار مشروع القانون المتعلق بـ"العفة والحجاب".
واعتبر إيجي، أن الأشخاص المناهضين للحجاب الإلزامي "يلعبون في ميدان العدو"، وأنه "يجب الوقوف في وجه هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم وفق القانون".
وجاء هذا التصريح، بعد أسبوع من تكرار علي خامنئي التأكيد على فرض الحجاب الإلزامي؛ ما عزز التكهنات بأن الحكومة تعتزم تكثيف الإجراءات القمعية ضد معارضي الحجاب.
في المقابل، انتشرت الأحد أنباء تشير إلى أن مشروع قانون "العفة والحجاب" في المرحلة النهائية لتعديله من قبل مجلس صيانة الدستور.
وقبل انتهاء عطلة النوروز التي استمرت 14 يوماً، أنهى مجلس صيانة الدستور إعادة النظر في مشروع القانون هذا، واعترض مرة أخرى على عدد من التعديلات التي وضعها البرلمان وأعاد مشروع القانون إليه للمرة الثالثة.
وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني حسن نوروزي، إن "الاعتراضات التي أثارها مجلس صيانة الدستور تتعلق في معظمها بالفرق بين المخالفة والجريمة، وسيتم تصحيحها قريبا".
كما قال رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان موسى غضنفر آبادي، إنه "سيتم اتخاذ قرار بشأن مشروع قانون العفة والحجاب هذا الأسبوع".
والعام الماضي، صدر مشروع قانون "العفة والحجاب" الذي أعده القضاء في 9 مواد وأرسله إلى الحكومة ثم إلى مجلس النواب بـ 15 مادة، بعد مراجعته في اللجنة القضائية والقانونية.