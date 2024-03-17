بسبب الحجاب وحقوق الإنسان.. إقالة مدير مترو طهران
أقال عمدة العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمترو طهران مسعود درستي بعد أن فرضت الحكومة الكندية عليه عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي الثامن من مارس الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلنت الحكومة الكندية، أنها فرضت عقوبات على المدير التنفيذي لمترو طهران لدوره في الانتهاك الجسيم لحقوق النساء والفتيات في إيران.
وأمر مسعود درستي المقال من منصبه في الفترة الماضية، بنشر قوات شرطة من النساء في محطات مترو طهران لمنع الفتيات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب من الاستفادة من مترو العاصمة.
وبحسب مرسوم رئيس بلدية طهران، فإن الرئيس التنفيذي الجديد لمترو طهران، رضا محمد نجاد بيدبخت بدلاً من مسعود درستي.
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت مواقع إخبارية إيرانية أن "الرئيس التنفيذي لمترو طهران مسعود درستي كان يعتزم إخراج عائلته من إيران قبل أن تعلن كندا فرض عقوبات عليه".
لكن مسعود درستي نفى في حديثه للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا" الخميس الماضي، أن تكون لديه نية لنقل عائلته إلى إحدى الدول الأوروبية.
ويعد مترو طهران أهم وسيلة لنقل سكان العاصمة طهران، يوجد حاليا خمسة خطوط مترو في طهران، ويبلغ طولها 150 كيلومتراً، ويصل عدد المحطات 110 محطات، وتصل حمولته في المتوسط إلى 4 ملايين راكب يومياً.