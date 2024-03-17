بسبب الحجاب وحقوق الإنسان.. إقالة مدير مترو طهران

أقال عمدة العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الأحد، الرئيس التنفيذي لمترو طهران مسعود درستي بعد أن فرضت الحكومة الكندية عليه عقوبات تتعلق بحقوق الإنسان.

وفي الثامن من مارس الجاري بمناسبة يوم المرأة العالمي، أعلنت الحكومة الكندية، أنها فرضت عقوبات على المدير التنفيذي لمترو طهران لدوره في الانتهاك الجسيم لحقوق النساء والفتيات في إيران.