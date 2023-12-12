بايدن يقر بوجود "خلافات" مع نتنياهو ويحذر من تغير في الرأي العام

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وجود خلافات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "سابقا وحاليا"، مشيرا إلى أن نتنياهو في "موقف صعب"، محذرا من تحول في الرأي العام تجاه إسرائيل.

وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد يهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.

وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله". وبيبي هو اسم يشتهر به نتنياهو.

وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن إسرائيل في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية". ولم يوضح ما هي الخلافات المتبقية بينهما.

ويواجه بايدن انتقادات شديدة لدعمه القصف الإسرائيلي العنيف والمستمر منذ أكثر من شهرين على غزة.