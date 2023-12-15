الجيش المالي يعلن صد هجوم لمتشددين على مدينة فارابوغو

أعلن الجيش المالي الخميس أنه نجح في صد هجوم شنته "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة أمس الأول الثلاثاء.

وقال الجيش في بيان مقتضب بحسب ما نقلته مجلة "جون أفريك" إن "الهجوم استهدف قاعدتنا في مدينة فارابوغو وسط البلاد، لكن، قمنا برد قوي مكننا من صده".

وكشفت مصادر محلية في مالي الأربعاء، عن الهجوم على مدينة فارابوغو ذات الرمزية الخاصة، بأن كانت من أولى المدن المالية التي تحاصَر من قبل الجماعة قبل سنوات من الآن.

وبحسب مجلة "جون أفريك" فإن الهجوم أوقع العشرات من القتلى بين الجنود وصيادين في هذه المدينة، وذلك في وقت تسعى فيه السلطات في باماكو إلى توجيه ضربات حاسمة للمتشددين الذين ينشطون في البلاد.

وتشهد مالي منذ العام 2012 أعمال عنف ترتكبها الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إضافة إلى أعمال عنف تمارسها عصابات. وتقترن الأزمة الأمنية بأخرى إنسانية وسياسية عميقة.