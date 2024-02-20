من هم المعارضون الروس القادرون على خلافة "نافالني"؟

سلطت صحيفة "ذا هيل" الضوء في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، على أبرز أسماء المعارضين الروس الذين من الممكن أن يدفعوا باتجاه تغيير روسيا مثلما فعل أليكسي نافالني الذي أُعلنت وفاته، الجمعة، في أحد السجون بالقطب الشمالي.

وبحسب الصحيفة، قام نافالني بإنشاء مؤسسة لمكافحة الفساد يُنتظر أن تحمل إرثه، ويتطلع الكثيرون إلى أن يضطلع حلفاؤه في المجموعة وهم كبير الإستراتيجيين ليونيد فولكوف، ورئيسة التحقيقات ماريا بيفتشيخ، ومدير المؤسسة إيفان جدانوف، والمتحدثة كيرا يارميش، بدور أكبر في مكافحة الفساد على الرغم من حجم الضغوطات والمطاردات التي ستواجههم.

وتوقعت "ذا هيل" أن تحظى يوليا أرملة نافالني، التي تعهدت بمواصلة عمل زوجها والنضال من أجل البلاد وضد الرئيس فلاديمير بوتين، بمكانة متقدمة في المعارضة الروسية بحكم رمزية زوجها وغضبها الواضح من أولئك الذين قتلوا المستقبل، على حد تعبيرها.

ويُعتبر ميخائيل خودوركوفسكي، رجل الأعمال والمنشق الروسي، أحد الأسماء المتوقعة بحكم خلافه السياسي مع بوتين؛ الأمر الذي تسبب بسجنه 10 سنوات، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أن خودوركوفسكي انتقل بعد خروجه من السجن إلى لندن، رغم العفو المفاجئ الذي عرضه عليه بوتين.