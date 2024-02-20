روسيا.. لقطات تظهر نقل جثة نافالني إلى المشرحة (فيديو)

ويبين المقطع عملية نقل الجثة من سجن "الذئب القطبي" إلى مشرحة سالخارد فوق نهر أوب جنوب بلدة لابيتنانجي. وتظهر 4 مركبات، ترافق عملية النقل بينها سيارتا شرطة، وحافلة صغيرة.

وكان نافالني محتجزا في السجن المعروف باسم "الذئب القطبي"ـ الذي يعد واحدا من معسكرات الأشغال الشاقة في الحقبة السوفيتية.

من جهتها، قالت شركة "Mediazona"، إن الحافلة تابعة لدائرة السجون الفيدرالية، وفق اللوحة التي تحملها، فيما لم يتم تحديد المركبة الرابعة.

ولم يتسلم ذوو نافالني جثته؛ إذ أبلغهم المحققون برغبتهم في إجراء فحص كيماوي يستغرق 14 يوما، وفق ما ذكر فريق نافالني.

ووصف الفريق حجة المحققين بأنها "كذبة مفضوحة ومهزلة" معتبرا أن ذلك يأتي بغرض إخفاء جريمة قتل نافالني، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة باسم المعارض، كيرا يارميش.

وكانت مصلحة السجون الروسية أعلنت، الجمعة، وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأفادت الإدارة الإقليمية لدائرة السجون الفيدرالية بأن نافالني توفي في السجن، وأن السلطات المعنية تعمل على تحديد أسباب الوفاة.