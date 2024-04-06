لماذا تفشل مهام بعثات "مكافحة الإرهاب" في أفريقيا؟

تثير نهاية المهمة العسكرية لمجموعة تنمية الجنوب الأفريقي "SADC" في موزمبيق، المقررة بحلول يونيو/حزيران عام 2024، تساؤلات حول مدى قدرة البعثات إلى القارة السمراء في تحقيق الاستقرار، والحد من نفوذ الجماعات المتشددة.

ونشرت "SADC" في موزمبيق، صيف العام 2021، لمحاربة "المتمردين" الذين يرهبون مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية منذ العام 2017.

وأجبرت العديد من البعثات سواء الأممية أو الدولية التي أرسلت بغرض تحقيق الاستقرار في دول أفريقية على مغادرة تلك الدول، دون ترك أثر ملموس على الأرض.

ولعل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما" أبرز مثال، حيث غادرت البعثة دون أن تتوقف الهجمات الدامية التي تستهدف الجيش المالي والسكان، رغم بقائها لمدة 10 أعوام في هذا البلد الواقع في الساحل الأفريقي.

وفي موزمبيق، كان تمرد المتشددين، الذي قامت به جماعة تطلق على نفسها الآن اسم "السنة"، ينتشر بسرعة في مقاطعة كابو ديلجادو منذ أواخر العام 2019.

وكانت الدول الأعضاء في "SADC" تمارس ضغوطًا على الحكومة الموزمبيقية للسماح بتدخل عسكري إقليمي لمنع انتشار التمرد في المنطقة.

وكانت هذه الدول تخشى أن يحصل تنظيم داعش، الذي ينتمي إليه المتشددون، على رأس جسر يمكنهم من خلاله توسيع عملياتهم.