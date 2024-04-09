حكومة مؤقتة وانتخابات مبكرة في بلغاريا

عين الرئيس البلغاري رومين راديف حكومة مؤقتة اليوم الثلاثاء بقيادة ديميتار جلافتشيف، وحدد التاسع من يونيو حزيران موعدا لإجراء انتخابات مبكرة، وفق البيان لمكتب الرئيس.

وبحسب "رويترز"، أشار البيان إلى أن الانتخابات البرلمانية ستتزامن مع انتخاب ممثلي بلغاريا في البرلمان الأوروبي.

وقال جلافتشيف خلال مراسم تسلم الحكومة "يجب أن نكون ضامنين للاستقرار، ولا يمكن أن نسمح لبلادنا بالدخول في أزمة دستورية، (و)... أن نكون رهينة لطموحات ورغبات الأحزاب".

وكان جلافتشيف (60 عاما) يشغل في السابق منصب رئيس مكتب التدقيق الوطني البلغاري.

وتعاني بلغاريا، أفقر أعضاء الاتحاد الأوروبي وواحدة من أكثر دوله تفشيا للفساد، من غياب الاستقرار السياسي منذ احتجاجات مناهضة للفساد في عام 2020.

وحتى الانتخابات التي أجريت في أبريل نيسان 2023، كانت تحكمها حكومات تصريف أعمال متعاقبة عينها راديف في ظل غياب ائتلاف منتخب مستقر.