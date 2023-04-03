المحافظون في بلغاريا يتصدّرون الانتخابات

تصدر حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" المحافظ بقيادة بويكو بوريسوف الانتخابات التشريعية التي جرت في بلغاريا، الأحد.

لكنّ هذه النتيجة ليست كافية لضمان قدرته على تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب نتائج رسمية شبه نهائية نُشرت، الإثنين.

وحصل الحزب المحافظ على 26,47% من الأصوات، متقدّماً بفارق ضئيل للغاية على القائمة الليبرالية بزعامة كيريل بيتكوف الموالي لأوروبا والتي حصلت على 24,96% من الأصوات.

وهذه المرة تحالف حزب "لنواصل التغيير" الوسطي بزعامة بيتكوف (42 عامًا) مع الائتلاف اليميني "بلغاريا الديمقراطية". لكنّ هذا التحالف لم يكف على ما يبدو لتغيير نتائج الانتخابات السابقة التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر.

حينها، تصدّر حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" النتائح بفارق 5 نقاط مئوية، لكنّه لم يتمكّن من التحالف مع أيّ جهة لتشكيل حكومة.

وبعد عقد من الحكم هزّته قضايا فساد، أصبح بوريسوف (63 عامًا) معزولًا على المستوى السياسي.

ومنذ سقوط بوريسوف في أعقاب أشهر من التظاهرات المناهضة للفساد، تشهد أفقر دولة في الاتحاد الأوروبي انتخابات تلو الأخرى، في أخطر أزمة سياسية تشهدها منذ سقوط الشيوعية.