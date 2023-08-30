صحيفة: بريطانيا تعاقب الأغلبية الملتزمة بالقانون بدلًا من المجرمين

قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية إن الشرطة والمجالس المحلية وإدارة الإيرادات والجمارك في بريطانيا، تجد أنه من الأسهل ملاحقة المواطنين الشرفاء بدلًا من الجناة الحقيقيين.

وأضافت الصحيفة أن تعليمات وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، لقوات الشرطة بالتحقيق في كل سرقة، بما في ذلك الجرائم منخفضة المستوى، مثل: السطو وسرقة الدراجات والهواتف، والتحقيقات في الجرائم، يجب أن لا تتصدر الصفحات الأولى من الصحف البريطانية؛ كما لو كانت فكرة جديدة.

وتابعت: "إذا كانت الشرطة ستنتظر حتى صدور تعليمات من رئيسها، السير مارك رولي، بعدم الانجرار وراء القضايا السياسية والالتزام بالمهمة التي يقومون بها لضمان أن الناس يصدقون أنهم يعملون دون خوف أو محاباة؛ فهذا سيكون أمرًا خطيرًا، كما إنه يشير إلى مشاكل أعمق بكثير تتعلق بالكفاءة والثقة بالشرطة في المملكة المتحدة".

وأردفت: "رغم أن الأمر سوف يتطلب أكثر من مجرد موجة أخرى من الإعلانات التي تتصدر العناوين الرئيسة لإعادة بناء ثقة الجمهور، فقد أدركوا على الأقل أن هناك مشكلة".

ولفتت إلى ملاحظة الكثيرين لكيفية تعامل الدولة مع الأغلبية الملتزمة بالقانون مقابل كيفية تعاملها مع المجرمين ومرتكبي الأفعال الخاطئة، إذ يتم معاقبة الفئة الملتزمة بالقانون باستمرار، بأكثر الطرق فعالية التي يمكن تخيلها، في حين يترك المجرمين الحقيقيين دون عقاب.