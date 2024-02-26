برلمان المجر يصادق على انضمام السويد إلى الناتو
أقر البرلمان المجري، اليوم الإثنين، مشروع قانون يسمح للسويد بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يمهد الطريق أخيرا أمام الدولة الواقعة في شمال أوروبا للانضمام إلى التحالف العسكري الغربي، مع احتدام الحرب في أوكرانيا.
والمجر هي الدولة الأخيرة من 31 عضوا في الحلف التي تصادق على عضوية السويد، بعد معارضة حزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم لتلك الخطوة على مدى شهور، بحسب رويترز.
وبعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، تقدمت السويد بطلب الانضمام إلى الحلف العسكري الغربي، بقيادة واشنطن، في مايو (أيار) 2022، تزامنا مع طلب مشابه من فنلندا.
وأصبحت فنلندا العضو الـ31 لـ"الناتو" في أبريل/نيسان.
وعطّلت بودابست العملية عبر طلبها من السويد التوقف عن "شيطنة" حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي يتهمها معارضوها بالاستبداد.
وكانت تركيا صادقت، في يناير/كانون الثاني، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، بعد نحو 20 شهرًا من تقديم ستوكهولم الطلب.