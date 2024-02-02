المجر تضع شرطها لتسريع المصادقة على انضمام السويد لـ"الناتو"

دعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون إلى زيارة بودابست؛ لتسريع المصادقة على الطلب السويدي بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وجاءت هذه الدعوة بعدما منح البرلمان التركي موافقته على انضمام السويد إلى الناتو، إذ قال وزير الخارجية المجري مخاطبا رئيس الوزراء أولف كريسترسون: "سيكون من اللائق الحضور إلى بودابست".