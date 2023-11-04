حرب غزة تحوّل لندن إلى مدينة لا ترحّب باليهود

سجلت إحدى المنظمات الخيرية المعنية بحماية اليهود في بريطانيا ما لا يقل عن 805 حوادث مصنفة على أنها "معادية للسامية"، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 689% عن الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما ذكر موقع "جويش انسايدر" الأمريكي.

وحسب تقرير للموقع، تضمنت الحوادث الاعتداءات وتخريب الممتلكات اليهودية والإساءة عبر الإنترنت.

وأفاد مسح أجراه معهد "أبحاث السياسة اليهودية"، ومقره في بريطانيا، بأن "الأزمة في إسرائيل تؤثر بشكل وثيق جدا على مجتمع اليهود في بريطانيا، فهناك أكثر من سبعة من بين عشرة يهود لديهم عائلة في إسرائيل، بينما 90% منهم قاموا بزيارة إسرائيل مرة واحدة على الأقل".

وخلص المسح إلى أن "12% من البالغين في أنحاء بريطانيا يكنون كراهية عقائدية تجاه إسرائيل، بينما 56% يحملون على الأقل فكرة واحدة معادية لإسرائيل يعتبرها كثير من اليهود معادية للسامية".

ونقلت الصحيفة عن الحاخام ديفيد ماير قوله إنه "لوضع مؤسف عندما تقدم النصيحة للأطفال من أجل إخفاء أي إشارات تدل على هويتهم اليهودية".

وتعيش المدارس اليهودية في بريطانيا خطرا متزايدا من التعرض للهجوم كحال باقي المؤسسات اليهودية، لكن الطلاب يشعرون في الغالب بعدم الأمان في وسائل النقل العامة.