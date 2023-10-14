كيف تعامل اليهود حول العالم مع الحرب في غزة؟

وفي الصين، تعرّض موظف يبلغ من العمر 50 عامًا ويعمل في السفارة الإسرائيلية في الصين للطعن في وضح النهار في شوارع بكين، يوم أمس الجمعة، فيما لم يكن من الواضح ما إذا كان لهذه الحادثة أي صلة بما يجري في الشرق الأوسط.

وفي الولايات المتحدة، أعرب بعض الآباء عن قلقهم بشأن إرسال أطفالهم إلى المدارس، يوم أمس الجمعة، فيما كثفت الشرطة من تواجدها بسبب تهديد تم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوجود قنبلة داخل كنيس يهودي في منطقة شيكاغو ما أدى إلى إخلائه.

ونقلت الصحيفة عن الحاخام ديفيد إنجبر في مدينة نيويورك قوله إن "كل مؤسسة يهودية في حالة تأهب قصوى" مضيفًا أن "الشرطة طبقت إجراءات أمنية مشددة لحماية المصلين ."

كما قال الحاخام شنان جيلمان، من كنيس يهودي في سكوكي بولاية إلينوي، "إن قادة الكنيس قرروا إخلاء المنشأة، هذا الأسبوع، بعد انتشار تهديد بوجود قنبلة بين طلبة المدارس الثانوية على سناب شات."

الغضب

وأضاف: "عندما يعلن مسؤولون سابقون من حماس علانية عن يوم من الغضب، سنشعر بالخوف بالطبع لأننا رأينا هذا الفيلم يتم عرضه عدة مرات في التاريخ من قبل".

وفي ذات السياق، قالت الشرطة الأمريكية في مناطق المترو، بما في ذلك شيكاغو وسانت لويس، إنها ليست على علم بتهديدات محددة لكنها كثفت من تواجد دورياتها حول المعابد اليهودية والمساجد."

وذكرت الصحيفة أن المؤسسات الإسلامية في الولايات المتحدة كانت أيضًا على أهبة الاستعداد.

وفي ولاية ماساتشوستس، قالت الحاكمة الديمقراطية مورا هيلي في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا): "نحن نتحدث عن مساحة مخصصة للسلام والإيمان والمجتمع"، وأنه "لن يتم التسامح مع الكراهية في ماساتشوستس." وذلك ردًا على كتابة كلمة "نازيون" على لافتة المركز الثقافي الفلسطيني للسلام والمدرسة الإسلامية في بوسطن في وقت سابق من الأسبوع.