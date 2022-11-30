إيران: حكم بإعدام 15 شخصًا بتهمة قتل عنصر من "الباسيج"
أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن المحكمة الثورية في محافظة "البرز" شمال إيران، أصدرت اليوم الأربعاء، حكمًا أوليًا بإعدام 15 شخصًا متهمين بقتل أحد عناصر قوات "الباسيج" خلال الاحتجاجات في المحافظة.
ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة البرز رئيس محكمة الثورة، موسى عاصف الحسيني، قوله إن "المحكمة وجهت تهمة الإفساد في الأرض ضد المتهمين الـ15 بسبب تورطهم في قتل روح الله عجيمان، أحد عناصر الباسيج خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة".
وأضاف الحسيني، أن "هذه الجلسة عقدت بحضور مستشاري المحكمة ومحامي المتهمين وعوائلهم، كما شارك في الجلسة أقارب عجميان".
وشرح الحسيني، التهم الموجهة إلى المتهمين وهي "الفساد في الأرض من خلال ارتكاب العديد من الجرائم ضد أمن البلاد والاعتداء على عناصر الباسيج والشرطة الإيرانية وجرائم ضد المواطين، ما تسبب في اضطراب شديد في النظام العام وانعدام الأمن".
وأضاف: "تم توجيه تهمة التجمع والتواطؤ بنيّة ارتكاب جرائم ضد أمن البلاد ضد المتهمين الذين جرت عملية محاكمتهم".
ووفق وكالة أنباء "تسنيم"، فإنه "تم عرض مقطع فيديو تم الحصول عليه من هواتف المتهمين يوثق عملية قتل الباسيجي روح الله عجميان".
وطالب رئيس النيابة العامة في محافظة "البرز" بإنزال أشد العقوبات ضد المتهمين وإصدار أحكام "تتناسب مع جرائم" المتهمين، وفقًا للوكالة الإيرانية.
وروح الله عجيمان، البالغ من العمر 27 عامًا أحد عناصر قوات "الباسيج"، ولقي مصرعه خلال الاحتجاجات في مدينة كرج مركز محافظة "البرز" في 3 من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
من جهتها، قالت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للقضاء الإيراني إن "3 من أصل 15 متهمًا في القضية يبلغون من العمر 17 عامًا"، مشيرة إلى أن "المتهم محمد مهدي كرمي، مع أصدقائه علي معزامي ورضا شاكر ونجيب محمدي، وراء عملية استهداف مباشرة للباسيجي عجيمان في كرج خلال تجمعات غير مشروعة".
ووفقًا للمادة 315 من قانون الإجراءات الجنائية، يجب التعامل مع قضايا البالغين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والذين تقع تهمهم ضمن اختصاص محكمة الثورة، من قبل عدد من القضاة في فرع من محكمة جنائية في المقاطعة التي تتعامل مع جرائم الأحداث.
وأعلن في الأيام القليلة الماضية عن صدور أحكام بحق 6 من المتهمين بتهمة "المحاربة والإفساد في الأرض"، وهي تهم عقوبتها الإعدام وفق القانون الإيراني.
وكان رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إيجي، قد أعلن الشهر الماضي بدء محاكم اعتقال الاحتجاجات الأخيرة في "طهران وبعض المحافظات".