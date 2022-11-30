إيران: حكم بإعدام 15 شخصًا بتهمة قتل عنصر من "الباسيج"

أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن المحكمة الثورية في محافظة "البرز" شمال إيران، أصدرت اليوم الأربعاء، حكمًا أوليًا بإعدام 15 شخصًا متهمين بقتل أحد عناصر قوات "الباسيج" خلال الاحتجاجات في المحافظة.

ونقلت الوكالة عن رئيس قضاة محافظة البرز رئيس محكمة الثورة، موسى عاصف الحسيني، قوله إن "المحكمة وجهت تهمة الإفساد في الأرض ضد المتهمين الـ15 بسبب تورطهم في قتل روح الله عجيمان، أحد عناصر الباسيج خلال الاضطرابات الأخيرة في المحافظة".

وأضاف الحسيني، أن "هذه الجلسة عقدت بحضور مستشاري المحكمة ومحامي المتهمين وعوائلهم، كما شارك في الجلسة أقارب عجميان".