نائب إسرائيلي متطرف يُهدد المحكمة العليا

قال نائب إسرائيلي من اليمين المتطرف، اليوم الثلاثاء، إنه بعد هزيمة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، يجب التعامل مع المحكمة العليا، وذلك ردا على قرار الأخيرة، يوم أمس الإثنين، بإبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

ودعا تسفيكا فوغل من حزب اليمين المتطرف "عوتسما يهوديت" التابع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، عبر منصة "إكس"، إلى "الصبر" قبل "فرض النظام" في المحكمة العليا.