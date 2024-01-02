نتنياهو: جهود استعادة الرهائن من غزة جارية

ذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه قال إن الجهود المبذولة لاستعادة الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة مستمرة.

وازداد الحديث في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين، لكن حركة حماس اشترطت وقف الحرب قبل الحديث عن أي صفقات بهذا الشأن.

وسمحت هدنة لسبعة أيام، جرى التوصل إليها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بإطلاق سراح محتجزين من غزة، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من سجون إسرائيل، ووقف لإطلاق النار وإدخال مساعدات إنسانية لغزة.