تغريم ترامب إثر شكوى "عبثية" ضد هيلاري كلينتون

وزعمت الشكوى التي رفضها القاضي ميدلبروكس العام الماضي، أن كلينتون وأشخاصًا آخرين حاولوا إقناع الجمهور بأن حملة ترامب جرت بتواطؤ مع روسيا.

وطالب الرئيس السابق، من منافسته التي هزمها في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، بتعويض قدره 70 مليون دولار.

واعتبر القاضي في حكمه المؤلف من 45 صفحة أن هذه الشكوى "ما كان يجب أن تُرفع أبدًا".

وكتب القاضي: "عدم كفايتها كشكوى قانونية واضحة منذ البداية.. وأي محامٍ عاقل ما كان ليقدمها.. الغرض منها سياسي، ولا تشكل أي من الحجج الواردة في الشكوى ادعاءً قانونيًا مقبولًا".