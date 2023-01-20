ترامب يخطىء في التمييز بين امرأة تتهمه باغتصابها وزوجته السابقة

وتقاضي كارول البالغة 79 عاما، ترامب، بتهمة الاعتداء عليها جنسيا والتشهير بها بعدما قال عام 2019 في إحدى مقابلاته إنها "تكذب بشكل مطلق" وتحاول ببساطة الترويج لكتابها الذي تضمن الواقعة المزعومة.

وفي شهادة له في 19 تشرين الأول/ أكتوبر، كرر ترامب ادعاءه بعدم إمكان اغتصاب كارول في غرف تغيير الملابس في متجر "بيرغدورف غودمان" لأنه ببساطة لا ينجذب إلى النساء من نوع كارول.

وأضاف: "سأقولها باحترام كبير. أولا أنها ليست نوعي المفضل. ثانيا لم يحدث هذا قط".

وردا على سؤال مباشر في الإفادة عن الواقعة المزعومة، كرر إفادته هذه قائلا: "جسديا إنها ليست نوعي المفضل، والآن بعد أن سمعت أشياء عنها بشكل غير مباشر، لن تكون نوعي بأي شكل من الأشكال".

ولكن عندما عُرضت عليه صورة له مع كارول وآخرين في حفل استقبال في التسعينات، قال ترامب: "هذه مارلا، هذه زوجتي"، قبل أن ينبهه محاميه ويصحح له خطأه في التمييز بين جين كارول وزوجته السابقة مارلا مايبلز.

ومن شأن هذه الهفوة أن تؤثر على ادعائه بأن هذه المرأة لا يمكن أن تلفت انتباهه.