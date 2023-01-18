دونالد ترامب خلال تجمع في مطار فلورنسا الإقليمي بولاية ساوث كارولينا في 12 مارس 2022
دونالد ترامب خلال تجمع في مطار فلورنسا الإقليمي بولاية ساوث كارولينا في 12 مارس 2022

ترامب يستهل فعاليات حملته للانتخابات الرئاسية في 2024 من ساوث كارولينا

رويترز
رويترز

أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير/ كانون الثاني في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر/ تشرين الثاني.

دونالد ترامب خلال تجمع في مطار فلورنسا الإقليمي بولاية ساوث كارولينا في 12 مارس 2022
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وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.

تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات. 

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