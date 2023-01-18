ترامب يستهل فعاليات حملته للانتخابات الرئاسية في 2024 من ساوث كارولينا
أعلنت الحملة الانتخابية لدونالد ترامب يوم الثلاثاء أن الرئيس الجمهوري السابق سيظهر أمام الجمهور في 28 يناير/ كانون الثاني في إطار مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024، وذلك في ساوث كارولينا إحدى ولايات التصويت المبكر لأول مرة منذ إعلان نيته الترشح في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب في مقر الولاية حيث يكشف عن فريق قيادة حملته في الولاية، وهما السناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء والحاكم هنري مكماستر.
تتمتع ساوث كارولينا بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشيح للرئاسة في سنوات الانتخابات.