ماكرون: سنرافق أوكرانيا حتى النصر.. وشولتس يؤكد مواصلة دعم كييف عسكريا

وقال ماكرون لنظيره الأوكراني، إن فرنسا "مصممة على مرافقة أوكرانيا حتى النصر، وترغب في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية".

وأضاف الرئيس الفرنسي: "نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".

من جانبه، أكد المستشار الألماني، لزيلينسكي، أن "الحلفاء سيدعمون بلاده، خاصة عسكريا، طالما كان ذلك ضروريا" لصد الهجوم الروسي.

وقال شولتس: "ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.. دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".