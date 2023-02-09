ماكرون: سنرافق أوكرانيا حتى النصر.. وشولتس يؤكد مواصلة دعم كييف عسكريا
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلديهما، سيواصلان دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك في باريس، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء.
وقال ماكرون لنظيره الأوكراني، إن فرنسا "مصممة على مرافقة أوكرانيا حتى النصر، وترغب في مواصلة تسليمها أسلحة فرنسية".
وأضاف الرئيس الفرنسي: "نقف مع أوكرانيا بحزم وبعزم على مرافقتها حتى النصر واستعادة حقوقها المشروعة"، مضيفا "سنواصل الجهود في ما يتعلق بتسليم وسائل الدفاع".
من جانبه، أكد المستشار الألماني، لزيلينسكي، أن "الحلفاء سيدعمون بلاده، خاصة عسكريا، طالما كان ذلك ضروريا" لصد الهجوم الروسي.
وقال شولتس: "ملتزمون بالوقوف إلى جانب أوكرانيا.. دعمنا أوكرانيا من خلال المساعدات المالية، والمساعدات الإنسانية والتسليح، بالمدفعية الثقيلة ومضادات الطائرات، ومؤخرًا بتسليم دبابات قتالية، وسنواصل طالما كان ذلك ضروريا".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي وصل إلى باريس مساء الأربعاء، طلب منح بلاده أسلحة ثقيلة وطائرات "في أقرب وقت ممكن".
وقال زيلينسكي من قصر الإليزيه: "كلما حصلت أوكرانيا على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى في وقت أسرع، كلما حصل الطيارون على طائرات في وقت أسرع، كلما اقترب موعد انتهاء هذا العدوان الروسي وأمكن لنا العودة إلى السلام في أوروبا".